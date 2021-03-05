Джикия посвятил пост Юрию Розанову, опубликовав его цитату про гол «Локомотиву»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал 5 марта в Instagram пост, посвященный комментатору Юрию Розанову.
В сообщении Джикия процитировал описание Розановым его гола «Локомотиву». Тогда защитник выступал за «Амкар».
«Ох, ударище! Мама дорогая! Как, знаете, самолет: он сначала низко-низко, а потом уходит. Как мяч этот влетел в дальний верхний угол! Вот это удар! Вот это левая нога!». Юрий Розанов", — написал Джикия. Также он опубликовал и видео эпизода.
Юрий Розанов умер 3 марта в возрасте 59 лет. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.
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