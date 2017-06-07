Хави Грасия в Казани решает вопрос по выплате неустойки

Испанский тренер Хави Грасия прервал свой отпуск и еще в воскресенье прилетел в Казань, чтобы решить вопрос по выплате неустойки, сообщил корреспонденту "СЭ" источник в "Рубине".
"СЭ" уже сообщал об условиях расторжения договора – тренеру должны выплатить около 10 миллионов евро в рассрочку за несколько лет. Имя нового тренера будет названо сразу после того как уладят все спорные вопросы с Грасией. Вероятнее всего, новым наставником команды станет Курбан Бердыев, который уже возглавлял "Рубин" с 2002 по 2014 год. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Паснаход
igorx70, нифига он не улыбался, ходил смурной и напряжённый весь сезон.
21:54 7 июня
EVIL915
По мне, так Грасия должен Рубину неустойку, за невыполнение задач на сезон + кормёжка в столовой, проживание и т.п....
16:58 7 июня
igorx70
Грасия неустойкой на месте поделится,как и договаривались,когда его нанимали.Тото он улыбался весь сезон.Где еще обычный повар столько заработает?
16:26 7 июня
King's Bounty IIII
Свинству Бой! Правильно Грасия, дои татарву. Покупок на 40 ,теперь отступные 10 у-ха-ха. А доходов ноль, посещаемость в кинотеатрах больше чем на на Рубине. ______________ Согласен с педом.
16:13 7 июня
foreverCSKAforever
Похоже этот прохвост встанет в один ряд с рулевыми Зенита последних лет. Причем займет в этом ряду не последнюю позицию.
15:28 7 июня
Cap. Morgan
Я бы в тренеры пошёл, пусть меня научат...
15:04 7 июня
Фрэнки четыре пальца
Решает вопросы-это что то из другой серии.Где пройдёт сходка?!?
15:02 7 июня
Хряк
У Манчини появилось наглядное пособие в лице Грасии )))))
14:39 7 июня
Свинству Бой!
Правильно Грасия, дои татарву. Покупок на 40 ,теперь отступные 10 у-ха-ха. А доходов ноль, посещаемость в кинотеатрах больше чем на на Рубине.
14:30 7 июня
Fragile
Видать с испанскими братками подъехал.
14:18 7 июня
Pol Pot
Русский Конфидераст, Татарстан не край, а Республика. А ты реально убогий
14:16 7 июня
баламошка
King's Bounty IIII баламошка Красава) Ученик Дона Фабио) _____________ Это он за Русь мстит !//////////Бугага))
14:12 7 июня
sb1006
Кто умный и кто хитрый решится после объявления (если оно будет) компенсации Грасии. А сейчас всё - пустое сотрясение воздуха.
14:11 7 июня
King's Bounty IIII
Вопреки ____________ Авторитет был при Рубине и Кучмие
13:52 7 июня
Вопреки
Что-то не слышно главного инсайда Спорт-Экспресса Егорова, который две недели назад (в прошлую субботу) уже назначал Бердыева главным в "Рубине", забыв, что там еще от Грассии еще избавиться не могут... да и не известно, согласился ли сам КББ вернуться в Казань, если судить по вью главы Республики о том, что желания вернуть у руководства клуба есть, но нужно еще и желание самого Бердыева. А они уже половину состава "Ростова" в "Рубин" перевели -вот так и теряет авторитет некогда уважаемая газета.
13:50 7 июня
ravilius777
Татарстан кормит не только всю Россию, но и частично Италию
13:50 7 июня
King's Bounty IIII
баламошка Красава) Ученик Дона Фабио) _____________ Это он за Русь мстит !
13:48 7 июня
Вопреки
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ//\ Клоун... кроме инета еще что-нибудь почитывай - "Рубин" уже частный клуб, да и всю сумму (которую НИКТО не знает) отдавать испанцу не собирается... Так-что потрынди лучше о "частных" столичных клубах ЦСКА (Аэрофлот и Россети) и нефтяной игле лукойловской, да не забудь о "народном достоянии" упомянуть... и откуда они бабло стригут. Убогий
13:44 7 июня
gisa
господа хороши! это нормально для ханской республики. везде где фигурируют цифры с шестью нулями, замешаны высшие эшелоны руководства. особенно если это касается банков и спорта.
13:41 7 июня
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
Бедные, несчастные татары....... Сейчас процентов 40 краевого бюджета отдадут, а следом среднеазиатский любитель денюжков придёт и насадит республику на пипец--калым....
13:30 7 июня
зенит-супер-чемпион
не хилые неустойки у гейропейцев. я думал татары умнее.
13:21 7 июня
fonkom
ужас, как же разбазариваются деньги!
13:14 7 июня
баламошка
Красава) Ученик Дона Фабио)
13:04 7 июня