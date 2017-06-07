Хави Грасия в Казани решает вопрос по выплате неустойки

Испанский тренер Хави Грасия прервал свой отпуск и еще в воскресенье прилетел в Казань, чтобы решить вопрос по выплате неустойки, сообщил корреспонденту "СЭ" источник в "Рубине".

"СЭ" уже сообщал об условиях расторжения договора – тренеру должны выплатить около 10 миллионов евро в рассрочку за несколько лет. Имя нового тренера будет названо сразу после того как уладят все спорные вопросы с Грасией. Вероятнее всего, новым наставником команды станет Курбан Бердыев, который уже возглавлял "Рубин" с 2002 по 2014 год. (Артур ЕНИКЕЕВ)