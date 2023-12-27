Хавбек «Зенита» Барриос назвал колумбийские клубы, за которые хочет сыграть

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос назвал клубы, за которые хотел бы поиграть в случае возвращения в Колумбию.

«Атлетико Насьональ». Моя мечта детства. Вторая команда — «Хуниор», — цитирует Барриоса Хуан Пабло Хименес в своих социальных сетях.

В этом сезоне футболист провел 21 матч за команду, в которых отметился двумя результативными передачами. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 16 миллионов евро.