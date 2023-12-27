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Сегодня, 07:55

Новиков: «В этом году в РПЛ не было вратарских открытий»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков оценил игру голкиперов в РПЛ.

«Я бы не сказал, что были какие-то открытия у нас в чемпионате. На первом плане все те же действующие лица. Почему так произошло? Такое бывает в футболе, ведь полевых игроков десять, а вратарь один. Если у каждой команды есть постоянный основной голкипер, то у нас на виду будет по сути всего 16 человек на весь сезон. Поэтому новые звездочки во вратарском цеху так редко загораются.

Кого бы я назвал лучшим в 2023 году? Назову Сафонова. Парень стал первым номером сборной, а его «Краснодар» ушел на перерыв на первом месте. Это, думаю, будет заслуженной оценкой», — приводмт слова Новикова «РБ Спорт».

Лидерами по сухим матчам в текущем сезоне являются Матвей Сафонов («Краснодар») и Юрий Дюпин («Рубин»), у которых по восемь игр на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-v-e-tom-godu-v-rpl-ne-by-lo-vratarskih-otkry-tij/
Валерий Новиков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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