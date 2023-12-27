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Сегодня, 10:40

Тренер «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Вендела

Виктория Кравченко
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Вендел.
Фото Global Look Press

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра отреагировал на слухи о возможном уходе Вендела из питерского клуба. Он заявил, что в Бразилии слишком много бессмысленных и бредовых новостей о будущем футболиста.

«Сейчас многие клубы выбирают нового президента, все что-то обещают. Я говорил с Венделом по поводу «Фламенго». Оказалось, что он даже сам не знает про эти слухи.

Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, но почти вся информация — фейки», — сказал Виллиам де Оливейра «Чемпионату».

26-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 18 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 36 очков после 18 туров и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

 

 

 

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-5374070-trener-zenita-prokommentiroval-sluhi-ob-uhode-vendela.html
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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