Андрей Мостовой: «Реакция Мостового на мой гол «Динамо»? Как я мог забить лучше него?»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал реакцию на свой гол в ворота московского «Динамо» (2:1) от экс-хавбека «Спартака» Александра Мостового.
Легенда красно-белых заявил, что его мяч в ворота «Металлиста» в чемпионате СССР был красивее. Мостовой тогда обыграл несколько игроков соперника перед взятием ворот.
«Его мнение очень важно для меня, — цитирует Мостового «РБ Спорт». — Говорю это без сарказма. Пусть он так считает. Видел его ролик, где он считает, что лучше Зидана, Кака и Пирло. Ну что мне сказать? Как я мог забить лучше него? Поэтому Александру удачи».
27-летний Мостовой в этом сезоне провел 18 матчей за «Зенит», забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
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