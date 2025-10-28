«Спартак» поздравил «Фратрию» с 20-летием: «Чувствуем вашу поддержку и в горе, и в радости»

«Спартак» поздравил фанатское объединение «Фратрия» с 20-летием.

«Поздравляем крупнейшее объединение красно-белых болельщиков с днем рождения! Чувствуем вашу поддержку и в горе, и в радости», — говорится в сообщении в Telegram-канале московского клуба.

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.