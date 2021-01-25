Футболист «Спартака» Бакаев показал фото с Хабибом: «Ужин с чемпионом»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал в своем Instagram фото с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Ужин с чемпионом», — подписал фото Бакаев.

Ранее капитан красно-белых Георгий Джикия также показал своим подписчикам фотографию с 32-летним российским бойцом.

Нурмагомедов и футболисты «Спартака» находятся в ОАЭ. Игроки проходят тренировочный сбор в Дубае.

24 октября 2020-го Хабиб одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. В январе 2021 года глава UFC Дана Уайт сообщил, что россиянин может вернуться в октагон.