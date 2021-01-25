30:0. Джикия выложил фото с Хабибом

Капитан «Спартака» Георигий Джикия в своем Instagram опубликовал фотографию с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«30:0!» — подписал снимок футболист.

Сообщалось, что боец провел матч со знакомыми игроками московского клуба в ОАЭ, где команда проводит тренировочный сбор.

Ранее Хабиб опубликовал на своей странице видео, где намекнул, что хочет попробовать себя в профессиональном футболе.