30:0. Джикия выложил фото с Хабибом
16:12
Капитан «Спартака» Георигий Джикия в своем Instagram опубликовал фотографию с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«30:0!» — подписал снимок футболист.
Сообщалось, что боец провел матч со знакомыми игроками московского клуба в ОАЭ, где команда проводит тренировочный сбор.
Ранее Хабиб опубликовал на своей странице видео, где намекнул, что хочет попробовать себя в профессиональном футболе.
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