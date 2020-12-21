Хавбек ЦСКА Влашич высказался о скандальном видео с Дзюбой

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о том, что стал лучшим игроком года РПЛ по версии «СЭ», а также о нашумевшем видео интимного характера с нападающим Зенита и сборной России Артемом Дзюбой.

— Вы отметили Дзюбу. Не думаете, что в этот раз на голосование могло повлиять скандальное видео?

— Честно, не очень хочу погружаться в эту тему, что-то говорить. Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности. Дзюба — великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории.

— Какой была бы пятерка лучших футболистов года от Влашича?

— Если бы у меня под рукой была статистика, я бы разложил, посмотрел и выбрал, кто на каком месте. Сейчас мне сложно кого-то выбирать.

(Артем Калинин)

Полностью интервью с Николой Влашичем читайте здесь.