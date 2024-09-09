Хавбек «Акрона» Джурасович считает, что в РПЛ интенсивность выше, чем в чемпионате Сербии

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович назвал разницу между чемпионатами России и Сербии.

«Мои друзья говорили правду — интенсивность действительно очень высокая, что является главным отличием от сербской лиги, у нас все немножко медленнее. В Сербии все в основном играют позиционно в своих зонах, в России же прессинг куда выше и агрессивнее, ты пробегаешь куда больше во время матча. Плюс в РПЛ очень много жестких единоборств, много работы над физикой. И футболисты здесь реально просто топовые», — цитирует игрока «РБ Спорт».

21-летний хавбек перешел в «Акрон» летом 2024 года и провел за российский клуб 9 матчей в этом сезоне.