Классен: «Не знаю, принимал ли Станкович решение по моему будущему»

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» заявил, что не общался с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем перед уходом из клуба.

— Ты успел перед уходом пообщаться со Станковичем?

— Нет.

— То есть решения по твоему будущему он не принимал?

— Не знаю. Может быть, и принимал, но лично я с ним не разговаривал.

— За полгода «Спартак» потерял трех лидеров: Промеса, Джикию и Соболева. Получится ли без них претендовать на титул?

— Конечно! Много игроков ушло, но много новых появилось. Пока что «Спартак» неплохо играет.

— Как тебе Барко?

— Неплохо смотрится. Хорошо обыгрывает, берет игру на себя.

Станкович возглавил москвичей летом 2024 года. После 7 туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.