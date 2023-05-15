Халк поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ

Экс-нападающий «Зенита» Халк поздравил бывшую команду с завоеванием чемпионского титула.

Видео-поздравление Халка опубликовала пресс-служба сине-бело-голубых.

«Привет большой зенитовской семье! Хочу поздравить вас с десятым чемпионским титулом — и пятым подряд. Я счастлив, что в жизни мне выпала возможность играть и защищать цвета такого великого клуба как «Зенит». Эти воспоминания я всегда храню в своем сердце. Мои поздравления всем вам, обнимаю и целую! И очень скучаю. Давай, «Зенит»! — сказал 36-летний бразилец.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Он провел за петербуржцев 148 матчей, забил 77 голов и сделал 59 результативных передач.