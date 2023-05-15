Мещеряков оценил возможное назначение Николича в «Динамо»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

«Марко показал себя в качестве специалиста, возглавляя команды в нескольких чемпионатах, включая российский. Это профессиональный человек. Надо напомнить, что он за четыре месяца выучил русский язык, потому что большая часть команды говорила именно на нем. По человеческим качествам, назначение Николича — это хорошо, но успех команды зависит от многих составляющих», — сказал Мещеряков «СЭ».

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. Ранее «СЭ» сообщал, что Николич возглавит «Динамо» по окончании сезона.