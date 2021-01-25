Хабиб встретился со «Спартаком» и победил команду Джикии и Савина

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сыграл в футбол со знакомыми из «Спартака» в ОАЭ. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram.

По словам Хабиба, между его командой и игроками «Спартака» был проведен товарищеский матч, в котором представители бойца победили с перевесом в четыре мяча. Теперь проигравшая сторона должна купить сопернику обувь, но какую — не уточняется.

На видео также попали бывший игрок «Спартака» Джано Ананидзе, выведенный из состава красно-белых Аяз Гулиев и блогер Евгений Савин. Все они были в одной команде с капитаном команды Георгий Джикия. Против них вместе с бойцами из команды Хабиба — в частности, Исламом Махачевым — играли полузащитники Остон Урунов и Зелимхан Бакаев.

В конце эфира Хабиб извинился перед футболистами за то, что его команда их обыграла: по его словам, надо было показать, что бойцы тоже умеют играть в футбол.

Ранее Хабиб опубликовал на своей странице видео, где намекнул, что хочет попробовать себя в профессиональном футболе.