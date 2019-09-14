Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк после матча 9-го тура премьер-лиги против «Сочи» (1:0) заявил, что игра получилась сложной. Поляк забил единственный гол в этой встрече.

— Сложная игра, но сегодня мы заработали 3 очка, — написал Крыховяк в своем Twitter.

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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