Гжегож Крыховяк — о матче с «Сочи»: «Сложная игра, но мы заработали три очка»
21:56
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк после матча 9-го тура премьер-лиги против «Сочи» (1:0) заявил, что игра получилась сложной. Поляк забил единственный гол в этой встрече.
— Сложная игра, но сегодня мы заработали 3 очка, — написал Крыховяк в своем Twitter.
Teraz przygotowania do #championsleague— Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) September 14, 2019
Tough game, but we got our 3 points today! #локо #локомотив pic.twitter.com/t6GTEqOjOF
«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.
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