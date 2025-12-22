Гусев назвал ошибкой совмещение Карпиным постов в сборной России и в «Динамо»

Спортивный комментатор Виктор Гусев прокомментировал совмещение постов Валерием Карпиным в сборной России и в московском «Динамо».

«Вообще, я был против совместительства должностей всегда. Но сейчас я его приветствовал, потому что у сборной нет таких официальных матчей. И я думаю: «Почему бы Карпину в свободное время не позаниматься сборной? Все будет нормально. Одно не будет мешать другому». Я не знал, что сборная войдет в такой интенсивный график, что у нас появятся не только Бруней, а такие соперники, как Чили и Перу. Когда это пришло, я понял, что ошибался, когда приветствовал совместительство вопреки моему предыдущему настрою. Наверное, это было неправильно. И на «Динамо» это очень плохо отразилось, как мне кажется», — приводит слова Гусева ТАСС.

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

После 18 туров бело-голубые с 21 очком в 18 играх занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.