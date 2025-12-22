Хохлов процитировал Фаину Раневскую: «Каждый волен распоряжаться своей жопой, как ему хочется»

Экс-полузащитник сборной России, бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» назвал свой любимый афоризм:

— Процитирую Раневскую. Когда в театре на партсобрании обсуждали недостойное поведение актера — приверженца однополых отношений, Фаина Георгиевна сказала: «Каждый волен распоряжаться своей жопой, как ему хочется. Я свою поднимаю и ухожу» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»).

Это я к тому, что и собственной жизнью мы вправе распоряжаться так, как считаем нужным, без оглядки на окружающих.