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22 декабря 2025, 12:50

Хохлов рассказал, как потерял около миллиона долларов

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-полузащитник сборной России, бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» рассказал о потерянных сбережениях.

— Как ваша тяжба с банком, у которого в 2014-м отозвали лицензию?

— По-прежнему идет следствие. В этом году мы с Юрой Никифоровым как потерпевшие приезжали в полицию на очную ставку. Один из руководителей банка был в бегах. Наконец его поймали, посадили в СИЗО. Посмотрим, чем все закончится.

Я для себя эту историю уже отпустил. Тянется-то лет десять. Если постоянно думать о ней, свихнешься.

— Чему она вас научила?

— Да я всю жизнь сторонился финансовых пирамид и прочих лохотронов. Ни в какие авантюры не влезал, был крайне осторожен. И вдруг поддался на уговоры. Даже не знаю почему. Года три меня уламывал этот банкир.

Я понимал, что все похоже на пирамиду. Но видел, что друзьям, которые давно держат там деньги, выплачивают хорошие проценты. Ну и рискнул. В итоге и они без сбережений остались, и я около миллиона долларов потерял. Что ж, на своем опыте убедился: бесплатный сыр — только в мышеловке.

Дмитрий Хохлов.Дмитрий Хохлов: «О пересадке волос не задумываюсь. Нет у меня и татуировок. Хочу остаться таким, каким создал Господь»

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Дмитрий Хохлов
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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