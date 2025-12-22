Хохлов рассказал, как потерял около миллиона долларов
Экс-полузащитник сборной России, бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» рассказал о потерянных сбережениях.
— Как ваша тяжба с банком, у которого в 2014-м отозвали лицензию?
— По-прежнему идет следствие. В этом году мы с Юрой Никифоровым как потерпевшие приезжали в полицию на очную ставку. Один из руководителей банка был в бегах. Наконец его поймали, посадили в СИЗО. Посмотрим, чем все закончится.
Я для себя эту историю уже отпустил. Тянется-то лет десять. Если постоянно думать о ней, свихнешься.
— Чему она вас научила?
— Да я всю жизнь сторонился финансовых пирамид и прочих лохотронов. Ни в какие авантюры не влезал, был крайне осторожен. И вдруг поддался на уговоры. Даже не знаю почему. Года три меня уламывал этот банкир.
Я понимал, что все похоже на пирамиду. Но видел, что друзьям, которые давно держат там деньги, выплачивают хорошие проценты. Ну и рискнул. В итоге и они без сбережений остались, и я около миллиона долларов потерял. Что ж, на своем опыте убедился: бесплатный сыр — только в мышеловке.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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