Клубы РПЛ проголосовали за изменение схемы распределения доходов
14:38
Клубы РПЛ проголосовали за изменение схемы распределения доходов. Новая система начнет действовать в сезоне-2021/22, сообщает официальный сайт лиги 24 мая.
Ранее 40 процентов коммерческих доходов распределялись в равных долях между клубами, а 60 процентов — в зависимости от занятого места.
По итогам сезона-2021/22 60 процентов доходов будут распределены в равных долях, а 40 — по спортивному принципу.
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