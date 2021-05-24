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Клубы РПЛ проголосовали за изменение схемы распределения доходов

14:38
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Клубы РПЛ проголосовали за изменение схемы распределения доходов. Новая система начнет действовать в сезоне-2021/22, сообщает официальный сайт лиги 24 мая.

Ранее 40 процентов коммерческих доходов распределялись в равных долях между клубами, а 60 процентов — в зависимости от занятого места.

По итогам сезона-2021/22 60 процентов доходов будут распределены в равных долях, а 40 — по спортивному принципу.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26644.html

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