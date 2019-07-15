Гурам Аджоев: "Когда "Арсенал" подписывал Бакаева, скептики говорили, зачем он нужен. А по ходу сезона восхищались его игрой"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал в интервью пресс-службе клуба отметил, что в прошлом сезоне скептики не понимали, зачем тулякам Зелимхан Бакаев. В прошлом сезоне полузащитник выступал за команду из Тулы на правах аренды, отлично проявил себя, а теперь вернулся в московский клуб.

– Покупка Сергея Ткачева – одна из главных наших побед на трансферном рынке?

– Хотел бы поблагодарить президента ЦСКА Евгения Гинера, который пошел навстречу и снизил трансферную стоимость полузащитника. Приятно осознавать, что в российском футболе есть руководители, которые хотят, чтобы игроки прогрессировали. Ткачев провел в Туле два добротных сезона, поэтому вполне логично, что дальнейшую карьеру он продолжит у нас. Рад, что в переговорах с Евгением Ленноровичем удалось найти понимание в этом вопросе.

– Как в целом оцените новичков команды?

– Думаю, стоит коротко поговорить о каждом. Подписав Евгения Луценко и Александру Тудорие, мы серьезно укрепили линию нападения и добавили ей вариативности. Румын впечатляет не только габаритами, но хорош в дриблинге. Женя Луценко в особом представлении не нуждается. В последние годы он добился серьезного прогресса, стал не только забивать, но и успешно действовать в подыгрыше. Уверен, в "Арсенале" его профессиональный рост продолжится. Что касается молодых замбийцев, то за Ламека Банду и Кингса Кангву говорят две вещи.

Во-первых, у них было два предложения из ведущих клубов Швейцарии и Австрии, но они выбрали "Арсенал". Во-вторых, талант этих парней очевиден, уже сейчас они могут играть на высоком уровне. То же самое могу сказать и про Владислава Пантелеева. Вспомните, что говорили, когда мы подписывали Зелимхана Бакаева? Зачем он нужен и как сможет помочь команде – что-то в этом роде. А по ходу сезона скептики восхищались игрой вингера. Уверен, Влад будет прогрессировать в нашей команде и поможет добиться нужного результата.

– В команду вернулся Горан Чаушич, что скажете об этом трансфере?

– Рад, что удалось совершить эту сделку. Можно сказать, Горан побывал в аренде в "Црвене Звезде" (улыбается). Чаушич – большой профессионал, мы отлично знаем его возможности. За последний год он стал еще сильнее, получил опыт участия в Лиге чемпионов, достойно сыграв против таких футболистов, как Марко Верратти и Неймар. Важно, что он сам изъявил желание вернуться в "Арсенал". Знаю, что ребята к нему очень хорошо относятся и помогут без проблем влиться в коллектив.

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