Гурам Аджоев: «Если клубы ФНЛ предоставят гарантии, и позволит ситуация, лучше отыграть первенство до конца»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев объяснил «СЭ», почему РПЛ нужно расширить до 18 клубов и как следует завершить сезон в ФНЛ.

— В Первом дивизионе все упирается в материальное положение, — отметил Аджоев. — Если у нас есть возможность расширить РПЛ до 18 клубов, это надо сделать. Если клубы ФНЛ дадут гарантии, то лучше до конца отыграть первенство.

— Если в РПЛ успеют отыграть 8 туров, почему бы и клубам ФНЛ не провести по 11 матчей?

— Об это я и говорю. Все упирается в финансы и текущую ситуацию. Никто не знает, что будет завтра. (Евгений Белоусов)