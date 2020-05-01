РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гурам Аджоев: «Если клубы ФНЛ предоставят гарантии, и позволит ситуация, лучше отыграть первенство до конца»

21:10
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (справа) и президент «Арсенала» Гурам Аджоев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (справа) и президент «Арсенала» Гурам Аджоев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев объяснил «СЭ», почему РПЛ нужно расширить до 18 клубов и как следует завершить сезон в ФНЛ.

— В Первом дивизионе все упирается в материальное положение, — отметил Аджоев. — Если у нас есть возможность расширить РПЛ до 18 клубов, это надо сделать. Если клубы ФНЛ дадут гарантии, то лучше до конца отыграть первенство.

— Если в РПЛ успеют отыграть 8 туров, почему бы и клубам ФНЛ не провести по 11 матчей?

— Об это я и говорю. Все упирается в финансы и текущую ситуацию. Никто не знает, что будет завтра. (Евгений Белоусов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир