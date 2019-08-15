Гурам Аджоев: «Арбитры ошибаются и в европейских чемпионатах, и в матчах Лиги чемпионов»
15 августа 2019, 11:31
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что у него нет претензий к работе руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
— Конечно, можно и обсуждать вопросы арбитража, но делать это без лишних эмоций, истерик и с уважением, — приводят «РИА «Новости» слова Аджоева. — Бывает, что рефери лучше справляется со своими обязанностями, бывает хуже, но глобальных претензий к профессиональной деятельности Александра Егорова у нас нет. Более того, считаю, что по сравнению со своими предшественниками он делает свою работу гораздо лучше.
Могу уверенно сказать, что арбитры ошибаются и в европейских чемпионатах, и в матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи