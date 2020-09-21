Гунько объявил об уходе из «Химок»

Тренер Дмитрий Гунько в своем Instagram объявил об уходе из «Химок». Под его руководством команда в восьми турах Тинькофф-Чемпионата России потерпела 5 поражений и три раза сыграла вничью. В последнем туре в Краснодаре подмосковный клуб уступил со счетом 2:7.

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», — написал Гунько.