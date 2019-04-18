Гулиев вернулся в общую группу "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых.

Перед выходом на поле Гулиев еще раз принес извинения за участие в дорожном конфликте и рассказал, что средства, на которые он оштрафован клубом, будут направлены в благотворительный фонд "Спартак – детям".

11 апреля Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коулу в ходе дорожного инцидента. Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где американец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину. Ранее появилась информация, что "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей.

Аяз Гулиев: "Мне очень стыдно. Этот поступок будет мне уроком"