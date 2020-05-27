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Гулиев и «Спартак» — конец истории? Live Зеленова, Короткина и Марковой — в 15.00

14:20

Сегодня в 15.00 на канале «СЭ» в YouTube состоится лайв с участием Дмитрия Зеленова и Вячеслава Короткина, ведущая — Мария Маркова.

Мы обсудим:

— Перевод хавбека «Спартака» Аяза Гулиева во вторую команду;

— Трансферные планы красно-белых на лето;

— Как определить место проведения полуфинала Кубка России между краснобелыми и «Зенитом»;

— Какими видятся шансы команд менее, чем за месяц до рестарта сезона.

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