Сегодня в 15.00 на канале «СЭ» в YouTube состоится лайв с участием Дмитрия Зеленова и Вячеслава Короткина, ведущая — Мария Маркова.

Мы обсудим:

— Перевод хавбека «Спартака» Аяза Гулиева во вторую команду;

— Трансферные планы красно-белых на лето;

— Как определить место проведения полуфинала Кубка России между краснобелыми и «Зенитом»;

— Какими видятся шансы команд менее, чем за месяц до рестарта сезона.