Губерниев заявил, что Роднина погорячилась с призывом закрыть футбольные клубы

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной закрыть российский футбольные клубы.

«Думаю, Ирина Константиновна погорячилась. Потому что футбол сейчас для многих — это единственная отрада. Футбол должен быть! Не нужно завидовать деньгам футболистов, поверьте. Многие из них свои деньги отрабатывают. Да, конечно, многих переоценили, но это футбол. Ни один вид спорта не способен вывести людей на улицы после победы, а футбол способен. И делал он это неоднократно за последние 15 лет, например», — приводит слова Губерниева Sport24.

Он также заявил, что по его понимаю, на футбол тратят небольшие деньги из госбюджета, с учетом госкомпаний и спонсоров. По его словам, никто не закроет футбольные клубы.

Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).