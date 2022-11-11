КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей по итогам матча против «Сочи»

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты решения по итогам матчей 16-го тура чемпионата России.

«Сочи» — «Спартак»

— В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 8.16. регламента) — оштрафовать ФК «Спартак» (Москва) на 20 000 рублей.

«Факел» — «Краснодар»

— В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 4.4. технического регламента) — вынести ФК «Факел» (Воронеж) замечание.

«Урал» — «Локомотив»

— В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать и.о. главного тренера ФК «Локомотив» (Москва) Андрея Фёдорова на 30 000 рублей.

— В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК «Урал» (Екатеринбург) Виктора Гончаренко на 10 000 рублей.

«Торпедо» — «Крылья Советов»

— В соответствии со статьей 1061 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 291 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение прохода игроков через микст-зону — оштрафовать ФК «Торпедо» (Москва) на 50 000 рублей.

— В соответствии со статьей 1061 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 291 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение прохода игроков через микст-зону — оштрафовать ПФК «Крылья Советов» (Самара) на 50 000 рублей.

«Ростов» — «Динамо»

— В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» (Москва) Славишу Йокановича на 30 000 рублей.

— В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение пяти игроков и одного официального лица клуба в составе одной команды) в матче 16 тура Российской премьер-лиги между командами ФК «Ростов» — ФК «Динамо», состоявшемся 6 ноября 2022 года — оштрафовать ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) на 100 000 (сто тысяч) рублей.