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11 ноября, 16:22

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей по итогам матча против «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты решения по итогам матчей 16-го тура чемпионата России.

«Сочи» — «Спартак»

— В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 8.16. регламента) — оштрафовать ФК «Спартак» (Москва) на 20 000 рублей.

«Факел» — «Краснодар»

— В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 4.4. технического регламента) — вынести ФК «Факел» (Воронеж) замечание.

«Урал» — «Локомотив»

— В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать и.о. главного тренера ФК «Локомотив» (Москва) Андрея Фёдорова на 30 000 рублей.

— В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК «Урал» (Екатеринбург) Виктора Гончаренко на 10 000 рублей.

«Торпедо» — «Крылья Советов»

— В соответствии со статьей 1061 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 291 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение прохода игроков через микст-зону — оштрафовать ФК «Торпедо» (Москва) на 50 000 рублей.

— В соответствии со статьей 1061 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 291 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение прохода игроков через микст-зону — оштрафовать ПФК «Крылья Советов» (Самара) на 50 000 рублей.

«Ростов» — «Динамо»

— В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» (Москва) Славишу Йокановича на 30 000 рублей.

— В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение пяти игроков и одного официального лица клуба в составе одной команды) в матче 16 тура Российской премьер-лиги между командами ФК «Ростов» — ФК «Динамо», состоявшемся 6 ноября 2022 года — оштрафовать ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) на 100 000 (сто тысяч) рублей.

Источник: https://rfs.ru/news/217075

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
КДК
5
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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 12
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П
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 7
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Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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