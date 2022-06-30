Губерниев заявил, что перевел бы РПЛ на систему «весна-осень», если бы стал президентом лиги
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что бы сделал, если бы стал президентом РПЛ.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, первое, что бы Губерниев сделал — перешел на систему «весна-осень». Главным его аргументом является тот факт, что в московском регионе базируется 6 команд и при такой хорошей погоде — никто не играет в футбол.
Второе, на что бы обратил внимание Дмитрий, по информации источника, — футбольные люди.
«Это те люди, которые играли в футбол и сейчас работают тренерами или спортивными директорами. Фамилий — целая куча. Но зачастую не они принимают решения, а какие-то другие люди», — приводит слова Губерниева Карпов.
Напомним, что Александр Алаев стал временным президентом премьер-лиги 27 июня после того, как Ашот Хачатурянц ушел с поста главы РПЛ.
Новый президент РПЛ будет выбран на внеочередном заседании общего собрания клубов лиги, которое состоится 16 августа.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -