Губерниев заявил, что перевел бы РПЛ на систему «весна-осень», если бы стал президентом лиги

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что бы сделал, если бы стал президентом РПЛ.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, первое, что бы Губерниев сделал — перешел на систему «весна-осень». Главным его аргументом является тот факт, что в московском регионе базируется 6 команд и при такой хорошей погоде — никто не играет в футбол.

Второе, на что бы обратил внимание Дмитрий, по информации источника, — футбольные люди.

«Это те люди, которые играли в футбол и сейчас работают тренерами или спортивными директорами. Фамилий — целая куча. Но зачастую не они принимают решения, а какие-то другие люди», — приводит слова Губерниева Карпов.

Напомним, что Александр Алаев стал временным президентом премьер-лиги 27 июня после того, как Ашот Хачатурянц ушел с поста главы РПЛ.

Новый президент РПЛ будет выбран на внеочередном заседании общего собрания клубов лиги, которое состоится 16 августа.