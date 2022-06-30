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«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки со счетом 3:0.

Дублем в матче отметился Даниил Фомин. Первый гол он забил с пенальти. Итоговый счет в игре установил Константин Тюкавин, забивший на 99-й минуте.

Отметим, что второй тайм, по договоренности команд, длился 60 минут.

Товарищеские матчи. Клубы

Товарищеский матч

«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 3:0 (1:0)

Голы: Фомин, 35 — с пенальти (1:0). Фомин, 50 (2:0). Тюкавин, 99 (3:0).

«Динамо»: Шунин (Будачев, 90+1), Паршивлюк (Кутицкий, 62), Скопинцев (Бегун, 46), Бальбуэна (Осокин, 62), Сазонов (Шагиахметов, 62), Фомин (Карапузов, 62), Грулев (Лесовой, 62), Моро (Тюкавин, 62), Макаров (Гагнидзе, 46), Сулаквелидзе (Гладышев, 46), Смолов (Зазвонкин, 62).

Предупреждение: Сосранов, 16.

30 июня. Химки. Стадион «УТЦ Новогорск».

Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
Константин Тюкавин
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