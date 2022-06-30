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Сегодня, 13:31

Выборы нового президента РПЛ состоятся 16 августа

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщила, что выборы нового президента лиги состоятся 16 августа.

Новый руководитель лиги будет выбран в рамках внеочередного заседания общего собрания клубов. Отмечается, что в соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены лиги.

В понедельник, 27 июня, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ. Он занимал эту должность с октября 2021 года.

Временно исполняющим обязанности главы премьер-лиги стал Александр Алаев.

Источник: https://t.me/premierliga/4644
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