Выборы нового президента РПЛ состоятся 16 августа

Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщила, что выборы нового президента лиги состоятся 16 августа.

Новый руководитель лиги будет выбран в рамках внеочередного заседания общего собрания клубов. Отмечается, что в соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены лиги.

В понедельник, 27 июня, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ. Он занимал эту должность с октября 2021 года.

Временно исполняющим обязанности главы премьер-лиги стал Александр Алаев.