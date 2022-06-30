Выборы нового президента РПЛ состоятся 16 августа
Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщила, что выборы нового президента лиги состоятся 16 августа.
Новый руководитель лиги будет выбран в рамках внеочередного заседания общего собрания клубов. Отмечается, что в соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены лиги.
В понедельник, 27 июня, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ. Он занимал эту должность с октября 2021 года.
Временно исполняющим обязанности главы премьер-лиги стал Александр Алаев.
Источник: https://t.me/premierliga/4644
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|Сочи
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
|0
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|0
|0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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