Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:10

«Торпедо» является одним из вариантов продолжения карьеры Урунова

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Остон Урунов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», одним из вариантов продолжения карьеры узбекского полузащитника «Спартака» Остона Урунова является московское «Торпедо».

Ранее «Чемпионат» сообщал о переговорах красно-белых с подмосковными «Химками» на предмет аренды игрока или подписания его на правах свободного агента. «Торпедо» также рассматривает вариант с арендой Урунова.

Ключевой сложностью его прямого трансфера является высокая зарплата игрока. По сообщениям СМИ она составляет 600 тысяч евро в год. Ни один клуб РПЛ не готов полностью брать на себя обеспечение контракта игрока.

В прошлом сезоне Урунов провел на правах аренды за «Уфу», где сыграл 17 матчей.

Остон Урунов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
4
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
Дзагоева зовут в «Аланию», Урунов собрался в «Химки», а ЦСКА нашел опорника из сборной Чили. Главные трансферные слухи РПЛ 30 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Губерниев заявил, что перевел бы РПЛ на систему «весна-осень», если бы стал президентом лиги
Нападающий «Зенита» Сергеев о матче с «Црвеной Звездой»: «На поле братушек нет»
Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии
Губерниев о новом тренере «Локомотива»: «Сначала подумал, что это Цеденбал из Монголии»
Булыкин: «Я не совсем понимаю назначения и покупки «Локомотива»
Карпин и Онопко продлили контракты с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев о новом тренере «Локомотива»: «Сначала подумал, что это Цеденбал из Монголии»

Губерниев заявил, что перевел бы РПЛ на систему «весна-осень», если бы стал президентом лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости