«Торпедо» является одним из вариантов продолжения карьеры Урунова

Как стало известно «СЭ», одним из вариантов продолжения карьеры узбекского полузащитника «Спартака» Остона Урунова является московское «Торпедо».

Ранее «Чемпионат» сообщал о переговорах красно-белых с подмосковными «Химками» на предмет аренды игрока или подписания его на правах свободного агента. «Торпедо» также рассматривает вариант с арендой Урунова.

Ключевой сложностью его прямого трансфера является высокая зарплата игрока. По сообщениям СМИ она составляет 600 тысяч евро в год. Ни один клуб РПЛ не готов полностью брать на себя обеспечение контракта игрока.

В прошлом сезоне Урунов провел на правах аренды за «Уфу», где сыграл 17 матчей.