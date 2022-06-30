«Торпедо» является одним из вариантов продолжения карьеры Урунова
Как стало известно «СЭ», одним из вариантов продолжения карьеры узбекского полузащитника «Спартака» Остона Урунова является московское «Торпедо».
Ранее «Чемпионат» сообщал о переговорах красно-белых с подмосковными «Химками» на предмет аренды игрока или подписания его на правах свободного агента. «Торпедо» также рассматривает вариант с арендой Урунова.
Ключевой сложностью его прямого трансфера является высокая зарплата игрока. По сообщениям СМИ она составляет 600 тысяч евро в год. Ни один клуб РПЛ не готов полностью брать на себя обеспечение контракта игрока.
В прошлом сезоне Урунов провел на правах аренды за «Уфу», где сыграл 17 матчей.
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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