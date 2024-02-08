Губерниев: «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в чемпионате России»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча между китайским «Шанхай Шэньхуа» и «Зенитом» в Кубке равноправия.

«Сыграют — и молодцы, каждый будет решать свои задачи. Я не знаю, к чему готовятся китайцы, но «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в чемпионате страны. Контрольный матч, обе команды готовятся к чемпионату, не надо придавать этой встрече сверхбольшое значение. Мне кажется, это вполне рядовое событие. Слава богу, что с нами играют некоторые иностранные команды на клубном уровне и сборные. Но эта игра не входит для «Зенита» в число основных, думаю, и для китайцев тоже. У всех национальный чемпионат, к нему и готовятся», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Матч «Зенита» и «Шанхай Шэньхуа» пройдет в четверг, 8 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени. После 18 туров РПЛ клуб из Санкт-Петербурга с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны.