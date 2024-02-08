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8 февраля, 15:51

Губерниев: «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в чемпионате России»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча между китайским «Шанхай Шэньхуа» и «Зенитом» в Кубке равноправия.

«Сыграют — и молодцы, каждый будет решать свои задачи. Я не знаю, к чему готовятся китайцы, но «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в чемпионате страны. Контрольный матч, обе команды готовятся к чемпионату, не надо придавать этой встрече сверхбольшое значение. Мне кажется, это вполне рядовое событие. Слава богу, что с нами играют некоторые иностранные команды на клубном уровне и сборные. Но эта игра не входит для «Зенита» в число основных, думаю, и для китайцев тоже. У всех национальный чемпионат, к нему и готовятся», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Матч «Зенита» и «Шанхай Шэньхуа» пройдет в четверг, 8 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени. После 18 туров РПЛ клуб из Санкт-Петербурга с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Зенит
ФК Шанхай Шэньхуа
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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