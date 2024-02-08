Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры

Защитник «Факела» Федор Кудряшов объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы», — цитирует 36-летнего игрока пресс-служба воронежцев.

В этом сезоне Кудряшов провел за «Факел» 14 матчей. Его контракт с клубом действовал до лета 2024 года.

Кудряшов ранее выступал за «Антальяспор», «Ахмат», «Ростов», «Спартак», «Рубин», «Химки», «Сочи», «Краснодар» и «Башакшехир». Он четыре раза становился серебряным призером чемпионата России.

В составе сборной России футболист провел 48 матчей и забил 1 гол.