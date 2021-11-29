Газизов о ничьей со «Спартаком»: «Уфа» потеряла два очка. Мы были ближе к победе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче против «Спартака» (1:1) в рамках 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне кажется, что мы были ближе к победе. Можно сказать, что мы потеряли два очка, безусловно. Уже поговорил с ребятами. Сказал, что молодцы. Было тяжело, «Спартак» на подъеме после «Наполи». Мы играли дома, больше играли вперед. Да, владения у нас меньше, но конкретики в атаке у нас было больше», — сказал Газизов «СЭ».

Также Газизов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Уфы» за фол на Александре Соболеве.

«Сейчас такие пенальти ставят. Будем ли обращаться в ЭСК? Я пока посмотрю. Мне кажется, что пенальти скорее был. Судья отсудил нормально», — добавил Газизов.

«Спартак» с 20 очками остается на десятом месте в турнирной таблице. У «Уфы» 16 очков и 12-е место. В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Динамо», а «Спартак» примет «Ахмат».