18 ноября, 19:15

Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять

Алексей Дурново
Автор
Фото Global Look Press
Алексей Дурново — об эмоциях звезды «Барселоны».

Этой осенью Рафинья все больше напоминает Винисиуса: он стал очень много говорить не о футболе, и особенно часто делать это в соцсетях. Причина та же: не получив «Золотой мяч», бразилец обиделся и решил всем все доказать... В интернете!

По стопам Вини

Есть такая старая русская поговорка: «На сердитых воду возят, а на дутых — кирпичи».

Рафинья действительно провел выдающийся сезон, выбился в мировые звезды, попал в число претендентов на «Золотой мяч» и...

Вышло даже хуже, чем с Винисиусом. Рафинья остался пятым, причем никто из голосовавших не поставил его на первое место. Больше того, бразильца не включили в сборную года.

Харри Кейн и&nbsp;Джуд Беллингем.ФИФПро объявила символическую сборную года по версии самих футболистов. В списке нет Кейна и Рафиньи, но есть Палмер и Беллингем

И тут у Рафиньи, как сказали бы зумеры, бомбануло. Бразилец буквально завалил соцсети историями с длинным перечнем своих достижений. Статистические факты, фото с разными трофеями. Всего — 17 штук! Совершенно очевидно, что один из лидеров «Барселоны» обиделся, причем крепко.

Дальше наступила вторая фаза. Как и Винисиус год назад, Рафинья открыл в себе дар вести за собой людей или как минимум указывать им путь. В нескольких интервью в начале ноября прозвучали слова: «Мы не можем игнорировать глобальные проблемы человечества» и «я вижу себя не просто спортсменом — я человек, гражданин».

Вскоре в процесс активно включилась «Барселона». Только, в отличие от «Реала», она не стала разжигать скандал, а оперативно направила к Рафинье психолога, после чего градус эмоций снизился. Рафинья успокоился, но слово взяла его жена: «Мы должны забрать то, что принадлежит нам по праву». Это она про награду The Best от ФИФА.

Предыдущие несколько абзацев написаны с иронией, но на самом деле история не очень смешная. Да, Рафинья пошел по стопам Винисиуса, но истории у них совсем разные. Рафинья в целом некапризен, Рафинья — пахарь. Его успех — результат титанического труда, и добился он его не благодаря, а вопреки. И это не тот парень, который весело расплескивает талант, ибо признание далось ему дорого. И когда ты, пройдя пару кругов ада, достиг вершины, а та не приняла тебя, это действительно больно.

Рафинья.
Фото Getty Images

Путь из фавелы на «Камп Ноу»

Рафинья родился в Порту-Алегри и провел детство примерно так же, как проводят его почти все будущие звезды бразильского футбола. Фавела, нищета, общая комната с родителями, братьями, сестрами и домашними животными. Кругом антисанитария, фоном звучат выстрелы и автоматные очереди. Отец — уличный музыкант — не зарабатывал почти ничего.

Если ты из Порту-Алегри и подаешь надежды в футболе, то у тебя два пути: «Интернасьонал» или «Гремио». Это две главные команды города. Два больших гранда, два титулованных клуба, их воспитанники лет в 14-15 попадают на карандаш к европейским скаутам.

Рафинью не взяли. Ни туда, ни туда. Так что парню пришлось уехать в соседний штат. Азы футбола он постигал в академии клуба «Аваи». Это, конечно, тоже гранд, но только по меркам родного Флорианаполиса. Скауты тут тоже есть. Только приезжают не из топ-клубов, а из середнячков Португалии и Испании. В год выпуска Рафиньи «Аваи» с треском вылетел из Серии А. Вингера же заметили скауты «Витории Гимарайш». За «Аваи» он дебютировать просто не успел — сразу улетел в Португалию.

Вингер &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья.«Ты мог выйти на ударную позицию и вдруг услышать выстрел». Увлекательный путь Рафиньи до «Барселоны»

Следующие шесть лет Рафиньи ушли на то, чтобы упорно доказать: он достоин места под солнцем. Бразилец никогда не был золотым мальчиком, новым Пеле или Роналдо. «Барселона» взяла его взрослым, а не едва достигшим совершеннолетия. В Лиге чемпионов он дебютировал в 26 лет, в сборной — в 25. Для сравнения: Винисиусу сейчас 25 лет.

Рафинье пришлось пройти через Португалию, добиться приглашения в «Спортинг», отвоевать там место в составе, не очень удачно поиграть в «Ренне», помучиться с травмой. В АПЛ его позвал Бьелса, которого футболист регулярно благодарит за то, что тот в него верил. И только в «Лидсе» бразилец, наконец, привлек внимание селекционеров «Барсы».

Словом, Рафинья прошел путь, который осилит далеко не каждый. Сейчас ему уже 28. И вот, наконец, прорыв.

Конечно, тут можно было бы завернуть в духе «судьба испытывает лучших». Но лучше сказать, что злость Рафиньи объяснима.

Просто злость — плохой помощник.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
  AbidoHasan

    19.11.2025

  hottie

    Ну хз. Я бы еще понял, когда очевидно, что прокатили мимо, а тут несколько примерно равнозначных кандидатов было. С победителем Дембеле тоже не согласен, но уже ничего не поделаешь.

    19.11.2025

  Секир-башка

    По-моему, Дембеле вполне заслуженно получил этот приз.

    19.11.2025

  Stranger in the Night

    Дурные фантазии. Причем не только у Рафиньи.)

    18.11.2025

  Berkut-7

    Сдалась вам эта золотая залупа , я много лет говорю это не про футбол, её дают за пиар , за медийность , а спорта там ноль , критериев спорта там ноль , сам факт того, что награда присуждается в командном виде спорта , как индивидульаная, буд-то футбол это теннис или бокс какой-то уже абсурд, там не бывает лучшего футболиста по определению, там есть только лучшие игроки на своих позициях , единственная награда которая будет олицетворять футбол, это ежегодынй выбор 11 лучших игроков года и вручение им наград , толкьо так и никак иначе, защитники выбираются из защитников, полузащитники выбираются из полузащитников и тд,а индивидуальная награда есть в виде золотой бутцы, там критерйи простой, назабивал ?получи, никаких вопросов, что например МБаппе и сделал с успехом .

    18.11.2025

  Павел Леонидович

    леша, а ты думал, что в журналиста превратился?) ой дурачок)

    18.11.2025

  100% Верняки!!

    18.11.2025

  Dolphin75

    Рафинья превращается в Винисиуса, а Винисиус превращается в Уксус ...

    18.11.2025

  Желтый полосатик

    С такими ребятами, как Рафинья и Винисиус, скоро КриРо будет считаться образцом скромности))) Холан и Мбаппе играют лучше, а п...ят меньше!

    18.11.2025

  Rutozid

    Рафинья теперь знает, каково было другим в эпоху Месси и CR7 - гарантированно пролетать мимо ЗМ. Больше работать, Раф.

    18.11.2025

  Симон Вирсаладзе

    Фамилия обязывает

    18.11.2025

  Симон Вирсаладзе

    Достали они там Флика, крч

    18.11.2025

  Иньес Андреста

    Один сезон на высоком уровне, но и в конце его Рафинья сдал

    18.11.2025

  Хрюн Моpжов

    Рафик ни в чем не виноват!!! Понять и простить!!!

    18.11.2025

  Топотун

    Автору за фамилию лайк !

    18.11.2025

  андрей андреев

    на мой взгляд, именно Рафинья - самый ценный игрок Барселоны.

    18.11.2025

  Алексей Булатов

    Винисиусу почти все.. 30,кого-то по документам о рождении напоминает

    15.11.2025

  Гена Борисов

    Рафа не совершай ошибок Винисуса. Гыгыгы !!!

    14.11.2025

  Шофер пепелаца

    О капризах Рафиньи знает и ведает только Дурново...

    14.11.2025

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 10 1 3
    Вся статистика

