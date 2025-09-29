Источник: Месси выбрал Ямаля в голосовании на лучшего молодого игрока, Роналду — воздержался

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выбрал форварда «Барселоны» Ламина Ямаля в голосовании за Трофей Копы лучшему молодому игроку по итогам сезона-2024/25, сообщает Sports Illustrated.

Обладателя награды выбирают бывшие обладатели «Золотого мяча». В этом году в голосовании участвовали 27 человек.

По информации источника, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду от голосования воздержался. Большая часть голосующих, включая Луку Модрича, Зинедина Зидана, Карима Бензема, Родри и Кака, поставили 18-летнего испанца на первое место.

Отмечается, что единственными, кто выбрал нападающего «ПСЖ» Дезире Дуэ, стали Роберто Баджио, Рууд Гуллит и Павел Недвед.

Ямаль получил Трофей Копа во второй раз подряд. Он стал первым, кому это удалось. Награда вручается с 2018 года.