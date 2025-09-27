Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

27 сентября, 12:19

Стало известно, журналисты из каких стран поставили Ямаля на первое место в голосовании на «Золотой мяч»

Алина Савинова

Журналисты из десяти стран поставили вингера сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля на первое место в голосовании на награду лучшему футболисту по итогам сезона-2024/25, сообщает L'Еquipe.

18-летний испанец набрал 1059 очков и занял второе место в голосовании на «Золотой мяч». Приз получил нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле (1380 очков).

Как отмечает источник, в число стран, которые поставили Ямаля на первое место, вошли Алжир, Германия, Бразилия, ОАЭ, Испания, Иран, Италия, Польша, Нидерланды и Тунис.

Усман Дембеле.Как голосовали за «Золотой мяч»: у Ямаля — солидное отставание, кто-то ставил на первое место Кварацхелию и Мактоминая

При этом ниже всех вингера «Барселоны» оценил журналист из Египта, который расположил футболиста на девятой строчке. Все остальные голосовавшие включили Ямаля в свою восьмерку лучших.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
Читайте также
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2025: все обладатели награды и номинанты премии лучшим в сезоне
Источник: Месси выбрал Ямаля в голосовании на лучшего молодого игрока, Роналду — воздержался
Как голосовали за «Золотой мяч»: у Ямаля — солидное отставание, кто-то ставил на первое место Кварацхелию и Мактоминая
Результаты голосования за «Золотой мяч»-2025: Дембеле опередил Ямаля на 321 очко
Президент ла лиги Тебас считает, что Ямалю не вручили «Золотой мяч» из-за возраста
Флик: «Дембеле заслужил выиграть «Золотой мяч», Ямаль с готовностью принял это»
Хакими: «Теперь хочу, чтобы Дембеле всегда приходил в костюме»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Саша

    "Я - Моль" уже всех достала. Летай где-нибудь подальше.

    27.09.2025

  • Сергей

    Всё это журналисты журналов "Speed-info", "Дача", "Караван историй".

    27.09.2025

  • "Точный счёт Матчей*

    (Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам!

    27.09.2025

  • Степочкин

    Ни одна с....ка из этих стран не напишет о снятии санкций с РФ. Так что пофиг кто там за кого с какими бумажными салфетками и в каком состоянии голосовал.

    27.09.2025

    • ФИФА дисквалифицировала 7 игроков сборной Малайзии за подделку документов

    Лукас Вера покинул «Аль-Вахду», не сыграв ни одного матча за клуб

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости