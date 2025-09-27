Стало известно, журналисты из каких стран поставили Ямаля на первое место в голосовании на «Золотой мяч»

Журналисты из десяти стран поставили вингера сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля на первое место в голосовании на награду лучшему футболисту по итогам сезона-2024/25, сообщает L'Еquipe.

18-летний испанец набрал 1059 очков и занял второе место в голосовании на «Золотой мяч». Приз получил нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле (1380 очков).

Как отмечает источник, в число стран, которые поставили Ямаля на первое место, вошли Алжир, Германия, Бразилия, ОАЭ, Испания, Иран, Италия, Польша, Нидерланды и Тунис.

При этом ниже всех вингера «Барселоны» оценил журналист из Египта, который расположил футболиста на девятой строчке. Все остальные голосовавшие включили Ямаля в свою восьмерку лучших.