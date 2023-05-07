Губерниев: «Можно сказать, что «Зенит» — это другая лига»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

«Зенит» сильнее – все по делу. Эта команда стоит особняком. Нужно сохранить Малкома и Вендела, и тогда они выиграют очередное шестое чемпионство подряд. В команде играют люди мирового класса. По составу они значительно сильнее всех остальных. Можно сказать, это другая лига. Если даже они потеряют бразильцев, то они все равно с большой долей вероятности станут чемпионами. Просто будет значительно труднее», – приводит слова Губерниева Sport24.

В 26-м туре «Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» (3:2), которая позволила петербуржцам оторваться от ЦСКА, идущего на втором месте, на 13 очков и досрочно завоевать чемпионство в РПЛ.