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«Пусть работает на благо страны, «Спартака» и мое скромное благо». Губерниев — о заявлении Федуна

Губерниев отреагировал на заявление Федуна о решении не продавать «Спартак»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Хочу сказать, что я акционер «Лукойла». И я тоже не собираюсь уезжать из страны. Больше скажу, так как я являюсь акционером «Лукойла», мне приходится внимательно наблюдать за тем, что происходит в «Спартаке». Я приветствую тот факт, что Федун не собирается уезжать из страны. Пусть работает на благо «Спартака», страны и мое скромное персональное благо. Было бы странно, если бы человек, создавая бизнес в России, сказал бы: все, пока! Я уезжаю. Это было бы предательством страны, «Спартака» и акционеров «Лукойла», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее появилась информация, что Федун, который приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, может продать клуб иностранным инвесторам.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Леонид Федун
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
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