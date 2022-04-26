Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Хочу сказать, что я акционер «Лукойла». И я тоже не собираюсь уезжать из страны. Больше скажу, так как я являюсь акционером «Лукойла», мне приходится внимательно наблюдать за тем, что происходит в «Спартаке». Я приветствую тот факт, что Федун не собирается уезжать из страны. Пусть работает на благо «Спартака», страны и мое скромное персональное благо. Было бы странно, если бы человек, создавая бизнес в России, сказал бы: все, пока! Я уезжаю. Это было бы предательством страны, «Спартака» и акционеров «Лукойла», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее появилась информация, что Федун, который приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, может продать клуб иностранным инвесторам.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.