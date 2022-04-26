ЦСКА сообщил о назначении нового директора клуба по связям с общественностью

Кирилл Брейдо стал новым директором ЦСКА по связям с общественностью

ЦСКА объявил о назначении Кирилла Брейдо на пост директора по коммуникациям клуба.

Брейдо будет отвечать за связи с общественностью, социальные сети и производство контента. Сергей Аксенов, ранее занимавший эту должность, останется в структуре клуба в статусе советника президента.

Ранее Кирилл Брейдо занимал должность директора по связям с общественностью и клубных медиа «Локомотива». Он покинул клуб в марте 2021 года.