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ЦСКА сообщил о назначении нового директора клуба по связям с общественностью

Кирилл Брейдо стал новым директором ЦСКА по связям с общественностью
Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА объявил о назначении Кирилла Брейдо на пост директора по коммуникациям клуба.

Брейдо будет отвечать за связи с общественностью, социальные сети и производство контента. Сергей Аксенов, ранее занимавший эту должность, останется в структуре клуба в статусе советника президента.

Ранее Кирилл Брейдо занимал должность директора по связям с общественностью и клубных медиа «Локомотива». Он покинул клуб в марте 2021 года.

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 - : -
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