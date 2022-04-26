Рианчо: «Федун поступает, как настоящий мужчина, не желая убегать из «Спартака» в такой тяжелый период»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова владельца красно-белых Леонида Федуна, который заявил, что не собирается продавать клуб.

«Спартак» под руководством Федуна добился успехов в российской премьер-лиге и очень достойно выступал в Европе. Я считаю, что решение о продаже клуба должно быть личным. Стоит отметить, что Федун в эти непростые для команды моменты хочет сохранить свое лицо и остаться впереди. Он ведет себя как настоящий мужчина и капитан корабля, не желая покидать команду.

Я прекрасно понимаю, что «Спартак» — часть его жизни и он не хочет убегать в такой тяжелый период. Желаю ему всего наилучшего и уверен, что «Спартак» вернется из рук Федуна на высший уровень в РПЛ", — приводит Sport24 слова Рианчо.

Ранее появилась информация, что Федун, который приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, может продать клуб иностранным инвесторам.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.