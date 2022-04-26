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Рианчо: «Федун поступает, как настоящий мужчина, не желая убегать из «Спартака» в такой тяжелый период»

Бывший тренер «Спартака» Рианчо оценил заявление Федуна о решении не продавать клуб
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова владельца красно-белых Леонида Федуна, который заявил, что не собирается продавать клуб.

«Спартак» под руководством Федуна добился успехов в российской премьер-лиге и очень достойно выступал в Европе. Я считаю, что решение о продаже клуба должно быть личным. Стоит отметить, что Федун в эти непростые для команды моменты хочет сохранить свое лицо и остаться впереди. Он ведет себя как настоящий мужчина и капитан корабля, не желая покидать команду.
Я прекрасно понимаю, что «Спартак» — часть его жизни и он не хочет убегать в такой тяжелый период. Желаю ему всего наилучшего и уверен, что «Спартак» вернется из рук Федуна на высший уровень в РПЛ", — приводит Sport24 слова Рианчо.

Ранее появилась информация, что Федун, который приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, может продать клуб иностранным инвесторам.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-26-riancho-fedun-vedet-sebya-kak-nastoyashchiy-muzhchina-on-ne-khochet-ubegat-iz-spartaka-v-takoy-tyazhelyy-period
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ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 - : -
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Рубин – Сочи
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