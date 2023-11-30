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Сегодня, 15:57

Губерниев о Кордобе: «Посмотрим, как футболисты продолжат общение — жестами или на великом и могучем русском языке»

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Джон Кордоба.
Фото «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на 4 матча, один из которых условно.

Футболиста отстранили за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес ассистента арбитра после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

«Жест был неприличный. Кордоба его адресовал судье. Поэтому все правильно. Три матча реальной дисквалификации — это очень чувствительное наказание. КДК тоже верит в футболистов, дает им шанс. Посмотрим, что будет дальше, как они продолжать свое общение. Жестами или на великом и могучем русском языке. Будем наблюдать», — сказал Губерниев «СЭ».

Кордоба пропустит встречи «Краснодара» против «Оренбурга» (3 декабря) и ЦСКА (10 декабря), а также не сыграет в матче против «Рубина» после завершения зимнего перерыва в РПЛ.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

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 12 1 3
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