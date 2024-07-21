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Сегодня, 13:46

Губерниев: «Глушенков вровень с лучшими зенитовскими бразильцами. Хорошее приобретение»

Зарина Халимхонова
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре «СЭ» оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

24-летний футболист оформил второй дубль в составе «Зенита» во второй игре за команду.

«Глушенков настолько в порядке сейчас, что его уровень если не превышает, то вровень с лучшими зенитовскими бразильцами. Причем бразильцами всех времен. Глушенков — хорошее приобретение», — сказал Губерниев «СЭ».

В следующем туре сине-бело-голубые 27 июля сыграют с «Рубином».

ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
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