Губерниев: «Глушенков вровень с лучшими зенитовскими бразильцами. Хорошее приобретение»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре «СЭ» оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

24-летний футболист оформил второй дубль в составе «Зенита» во второй игре за команду.

«Глушенков настолько в порядке сейчас, что его уровень если не превышает, то вровень с лучшими зенитовскими бразильцами. Причем бразильцами всех времен. Глушенков — хорошее приобретение», — сказал Губерниев «СЭ».

В следующем туре сине-бело-голубые 27 июля сыграют с «Рубином».