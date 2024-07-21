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Сегодня, 14:12

Боков рассказал, стоит ли Чалову переходить в ПАОК

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Экс-защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего красно-синих Федора Чалова в греческий ПАОК.

«Была договоренность с руководством, что если у Федора будут предложения из-за границы, то его отпустят. Конечно, ЦСКА он бы пригодился, и был бы первой скрипкой, но все делается во благо футболиста. Стоит ли ехать в греческий чемпионат? И из России можно уехать в Европу. В Швейцарии, где он играл, чемпионат посильнее», — цитирует Бокова Metaratings.

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2021/22 он отправлялся в полугодичную аренду в «Базель». В 16 матчах за швейцарскую команду россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 11 миллионов евро.

Ранее греческий журналист в интервью «СЭ» подтвердил интрес ПАОКа к Чалову.

Источник: Metaratings
Максим Боков
Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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