Защитник «Крыльев Советов» Бегич заявил, что будет получать российский паспорт

Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич заявил, что хочет получить российский паспорт.

«Я сейчас буду получать российский паспорт, уже 5 лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером. Я не думаю, что меня вызовут в сборную России. В вас есть много хороших молодых защитников. Думаю, только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером», — сказал футболист в интервью Metaratings.

28-летний хорватский футболист переехал в Россию в 2017 году. Вначале он играл за «Оренбург», затем перешел в казанский «Рубин».

С сезона-2021/22 Бегич на правах аренды выступает за «Крылья Советов». Защитник сыграл за команду 6 матчей в РПЛ и забил один гол.