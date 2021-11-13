Защитник «Крыльев Советов» Бегич заявил, что будет получать российский паспорт
Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич заявил, что хочет получить российский паспорт.
«Я сейчас буду получать российский паспорт, уже 5 лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером. Я не думаю, что меня вызовут в сборную России. В вас есть много хороших молодых защитников. Думаю, только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером», — сказал футболист в интервью Metaratings.
28-летний хорватский футболист переехал в Россию в 2017 году. Вначале он играл за «Оренбург», затем перешел в казанский «Рубин».
С сезона-2021/22 Бегич на правах аренды выступает за «Крылья Советов». Защитник сыграл за команду 6 матчей в РПЛ и забил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/blog/begich-o-matche-khorvatiya-rossiya-russkom-pasporte-i-krylyakh/
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