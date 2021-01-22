Федотов: «Рад за Кокорина. Не считаю, что у него не получилось в «Спартаке»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал переход форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Я не удивлен. Когда Саша уходил из «Сочи», то я ему говорил, что мы будем болеть за тебя в европейском клубе. Не считаю, что у него не получилось в «Спартаке», просто были определенные обстоятельства. Что мы будем говорить о понижении зарплаты... Это меня не интересует. Но я могу сказать, что рад за Сашу», — сказал Федотов в комментарии «СЭ».

В четверг «Спартак» объявил о достижении договоренности с «Фиорентиной» о переходе нападающего Александра Кокорина.

29-летний форвард выступал за московский клуб с августа 2020 года. Кокорин провел за красно-белых 10 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

В настоящий момент «Фиорентина» находится на 14-м месте в турнирной таблице серии А, имея в активе 18 очков.

(Владислав Флегонтов)

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