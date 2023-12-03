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Уциев — о прыжке Бериши в сторону Абаскаля: «Бернард — молодец»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Ахмата» Ризван Уциев высказался о поведении полузащитника грозненцев Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

На 34-й минуте Гамид Агаларов вывел хозяев вперед. После гола у Абаскаля случился конфликт с Беришей, который побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника. Главный тренер красно-белых толкнул футболиста. Бериша получил желтую карточку, а Абаскаль — красную.

— Выдался эмоциональный матч. Какие у вас впечатления?

— Впечатления самые хорошие. Важная победа. Всегда у нас получаются такие матчи со «Спартаком». Мы очень рады этой победе.

— Что за потасовка была в перерыве?

— Меня не было там.

— Оценили прием Абаскаля?

— Я не видел его, честно. Видел момент, когда Беришу толкали, я подбежал.

— Кто спровоцировал?

— Я не видел момент. Я увидел, что празднуют, а Бериша лежит.

— Мы вам покажем видео.

— Без комментариев. Бериша — молодец.

— Это не провокация?

— Не то что провокационное, он, наверное не видел тренера. Получилось так, будто он сделал это нарочно.

— Он самый эмоциональный игрок «Ахмата»?

— Можно сказать и так. Есть и другие.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков. «Ахмат» находится на 13-м месте, набрав 16 очков.

Бернард Бериша
Ризван Уциев
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Оренбург

 14 1 4
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