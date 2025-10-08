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Источник: в Кубке России могут ввести запрет на легионеров

Сергей Ярошенко

В FONBET Кубке России может быть введен запрет на легионеров, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, подобное предложение поступило министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву на встрече с руководством ассоциации спортивных комментаторов. Министру спорта предложили допускать в составы команд в рамках данного турнира только тех игроков, которые могут выступать за национальную команду. Дегтярев заявил, что это интересное предложение и оно будет проработано.

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» в несколько этапов придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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Кубок России
Михаил Дегтярев
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