Источник: в Кубке России могут ввести запрет на легионеров

В FONBET Кубке России может быть введен запрет на легионеров, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, подобное предложение поступило министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву на встрече с руководством ассоциации спортивных комментаторов. Министру спорта предложили допускать в составы команд в рамках данного турнира только тех игроков, которые могут выступать за национальную команду. Дегтярев заявил, что это интересное предложение и оно будет проработано.

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» в несколько этапов придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».