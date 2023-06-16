Губернатор Самарской области отреагировал на возможный уход генедиректора «Крыльев» Андреева в «Спартак»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал возможный уход генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева в «Спартак».

«Мне о возможном назначении Вадима Андреева в «Спартак» ничего не известно. Готовы ли отпустить, если поступит такое предложение? Он крепостной, что ли? У нас рабы одни? Люди работают там, где им комфортнее и эффективнее. Я ничего не знаю о планах Вадима Юрьевича сменить клуб», — цитирует Азарова «Чемпионат».